أنباء سارة داخل مانشستر سيتي تخفف من حدة صدمة جوارديولا

تقارير طبية تعيد الأمل لمدرب السيتزينز

تلقى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، نبأ سعيدًا بشأن الحالة الطبية للحارس البرازيلي إيدرسون.

وكان إيدرسون قد تعرض لإصابة قوية في الكتف بعد اصطدامه مع مدافع نوتنجهام فورست ويلي بولي الأسبوع الماضي، ليغادر الملعب مع نهاية الشوط الأول وهو يعلق ذراعه في جبيرة.

ووفقًا لأحدث تقرير نشرته صحيفة "ّذا أثليتك"، فمن المتوقع أن يعود نجم السيتزينز إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي، حيث أظهرت الفحوصات الأخيرة التي أجريت على كتفه، عدم تعرضه لإصابة خطيرة.

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وتأتي هذه الأنباء لتسعد المدرب بيب جوارديولا، الذي لم يستطع الحديث عن حالة حارسه خلال المؤتمر الصحفي الأخير، لكنه يستعيد إيدرسون في وقت قريب بالتزامن مع أسابيع حسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أنه من المتوقع أن يعود الحارس البرازيلي إلى الملعب خلال أيام، لكن غير المرجح أن يشارك في المباراة المقبلة لمانشستر سيتي حيث يواجه وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال المتصدر، علمًا بأن السيتزينز لعب مباراة أقل.

يذكر أن إيدرسون كان قد غاب عن مانشستر سيتي لمدة شهر، بسبب إصابة سابقة تعرض لها خلال مواجهة ليفربول في مارس الماضي، ليشارك الحارس البديل ستيفان أورتيجا بدلًا منه ويعوض غيابه.