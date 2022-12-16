أنباء سارة لميسي ورفاقه.. شكوك حول مشاركة 4 لاعبين من فرنسا في النهائي

جول العربي
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Theo Hernández France World Cup Qatar 2022@Getty
كأس العالمفرنساالأرجنتينرافاييل فارانإبراهيم كوناتيأوريلين شواميني

قائمة فرنسا تضربها الشكوك قبل نهائي كأس العالم

تغيب الثنائي ثيو هيرنانديز وأوريليان تشواميني عن مران منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم 2022 بيومين وذلك بداعي الإصابة ليفتح ذلك باب التكهنات على مصراعيه حول إمكانية عدم لحاقهما بمباراة الأرجنتين.

ينضم الثنائي إلى قائمة فرنسية باتت طويلة من اللاعبين الذين تحوم الشكوك حول مشاركتهم في النهائي الذي يقام على ملعب لوسيل المونديالي.

تشواميني تعرض لإصابة على مستوى الفخذ، بينما تعرض ظهير ميلان الإيطالي لكدمة في الركبة.

وأفصح المدرب ديدييه ديشان عن تعرض قلبي دفاعه رافاييل فاران وإبراهيما كوناتيه لعدوى إنفلونزا الجمال ولكن قد يعودان يوم المباراة مع تماثلهما للشفاء.

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  • 88548فرنسا، 2018
  • 64639ألمانيا، 2014
  • 120055إسبانيا، 2010
  • 43832إيطاليا، 2006
317074 الأصوات
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