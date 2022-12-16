قائمة فرنسا تضربها الشكوك قبل نهائي كأس العالم

تغيب الثنائي ثيو هيرنانديز وأوريليان تشواميني عن مران منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم 2022 بيومين وذلك بداعي الإصابة ليفتح ذلك باب التكهنات على مصراعيه حول إمكانية عدم لحاقهما بمباراة الأرجنتين.

ينضم الثنائي إلى قائمة فرنسية باتت طويلة من اللاعبين الذين تحوم الشكوك حول مشاركتهم في النهائي الذي يقام على ملعب لوسيل المونديالي.

تشواميني تعرض لإصابة على مستوى الفخذ، بينما تعرض ظهير ميلان الإيطالي لكدمة في الركبة.

وأفصح المدرب ديدييه ديشان عن تعرض قلبي دفاعه رافاييل فاران وإبراهيما كوناتيه لعدوى إنفلونزا الجمال ولكن قد يعودان يوم المباراة مع تماثلهما للشفاء.