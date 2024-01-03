بعد أنباء "خلافة" نيمار في الهلال .. باولو ديبالا يحسم مستقبله!

ديبالا يقول كلمته الأخيرة بشأن الانتقال إلى الملاعب السعودية

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حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، مستقبله بشكل نهائي؛ بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الهلال السعودي.

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أنباء ترددت عن رغبة نادي الهلال، في التعاقد مع ديبالا، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لخلافة الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، مساء اليوم الأبعاء، رفض النجم الأرجنتيني، الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الشتوي الحالي.

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الصحيفة كشفت عن أن ديبالا، قرر البقاء في صفوف نادي روما، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 على الأقل؛ رغم شعوره بخيبة الأمل من مسؤولي الفريق العاصمي؛ بسبب عدم مفاتحته في تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

وأشارت الصحيفة، إلى وجود بند في عقد باولو ديبالا؛ يسمح له بالرحيل إلى أي فريقٍ آخر، سواء داخل إيطاليا أو في الخارج، مقابل 13 مليون يورو "53 مليون ريال سعودي".

جدير بالذكر أن ديبالا البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف روما منذ صيف 2022؛ مسجلًا 22 هدفًا وصانعًا 14 آخرين، خلال 53 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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