أنباء جيدة.. نجم الهلال يعود من الإصابة سريعًا

الصفقة قد تؤتي ثمارها عما قريب..

SHAHID

سينتظم البرازيلي رينان لودي في تدريبات الفريق الأول لنادي الهلال السعودي بعد أن تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة ضمك بالدوري السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

كانت تلك المباراة قد انتهت بفوز متأخر أثار الكثير من الجدل 2-1 للهلال على حساب ضمك برسم الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن لودي جاهز للمشاركة بشكل اعتيادي في التدريبات الجماعية للهلال، ليكون تحت تصرف المدرب البرتغالي جورج جيسوس.

وانضم لودي إلى الهلال السعودي قادمًا من مارسيليا الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية 2023-2024، في صفقة كلفت خزائن الهلال نحو 23 مليون يورو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



الظهير الأيسر البالغ من العمر 25 عامًا، شارك منذ انتقاله إلى الهلال في 4 مباريات دون أن ينجح في إحراز أي أهداف حتى الآن.

SHAHID