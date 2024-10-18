أنباء جديدة بشأن إصابة أولمو.. وأول رد فعل من نجم برشلونة بعد العودة

أحد أهم نجوم برشلونة هذا الموسم يدعم تشكيلته قبل أسبوع هام

أنباء جيدة من جديد لجماهير برشلونة حول داني أولمو، الدولي الإسباني المميز الذي منح الإضافة لتشكيلة هانزي فليك.

وبعد العودة للتدريبات الجماعية، ثم العمل مع الفريق بشكل جزئي يوم الخميس، أدى أولمو جلسة تدريبية كاملة الجمعة مع باقي اللاعبين.

يسابق أولمو الزمن من أجل الحصول على دقائق في مباراة إشبيلية، ثم المشاركة أمام بايرن ميونخ في مونتجويك، والأهم لقاء 26 أكتوبر أمام ريال مدريد، هذه بالترتيب أولوية أولمو وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

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في لقاء مع شبكة "موفيستار" من التدريبات، أكد أولمو أنه "رجل لا يحب الهزيمة" مشيرًا إلى أن المدرب هانزي فليك "مقرب منه".

وكان أولمو قد أصيب في مباراة جيرونا بالدوري الإسباني منتصف سبتمبر الماضي، ومن يومها فقد برشلونة واحدًا من أهم أسباب تألقه الهجومي هذا الموسم.