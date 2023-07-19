أنا ومن بعدي الطوفان.. برود مبابي يواصل إرهاق باريس سان جيرمان

النجم الفرنسي حديث الميركاتو..

يضع كيليان مبابي مصالحه نصب عينيه وهو يتخذ قراراته الأخيرة بشأن عقده، يريد أن يكمل عامه الأخير دون تفعيل بند تجديد العقد الذي ينتهي في 31 يوليو الجاري.

ومنح ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي مهلة لمبابي كي يوضح إجابته على عروض النادي الباريسي، ولكن ليس لدى مبابي ما يقرره لأنه فعل ذلك بالفعل منذ أكثر من شهر، بعدما أعلن بوضوح عن نيته عدم التجديد.

الخليفي أكد أن عليه "اتخاذ قرار في غضون عشرة أيام" مؤكدًا أنه "لا أحد فوق المؤسسية" وأن "أي شخص لا يريد الاستمرار في النادي يجب أن يغادر".

مبابي سيتخلى عن مكافأة ولاء تصل إلى 80 مليون يورو إذا غادر باريس سان جيرمان قبل نهاية عقده، لذلك لا يريد الرحيل الآن، وعليه سينتظر دون أي قرار مهلة الخليفي التي كانت في البداية حتى 15 يوليو، وباتت الآن حتى 31 من الشهر ذاته، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وإذا أتى 31 يوليو وقرر مبابي الرحيل هذا الصيف، فسوف تتقلص مكافأة الولاء إلى النصف، أي أنه سيتقاضى 40 مليون يورو.