"أنا ولد ناس" .. حارس النصر يقصف جبهة سالم الدوسري بسبب "الخلط"

حارس النصر يحتفل بالتتويج بكأس الملك سلمان على حساب الهلال

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على الرغم من تألقه في نهائي كأس الملك سلمان، الذي توج به نادي النصر على حساب غريمه الهلال، إلا أن نواف العقيدي حارس مرمى العالمي، لم يترك الاحتفالات تمر بدون أن يقصف جبهة سالم الدوسري نجم الزعيم.

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النصر توج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية، بعد الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة كانت قوية جدًا بين الفريقين، شهدت طرد مدافع العالمي عبد الإله العمري في الشوط الثاني.

وخلال الاحتفال كان يوجه نواف العقيدي رسالة إلى أحد المتواجدين في الملعب، حيث كان يُشير إلى الميدالية الذهبية التي حصل عليها، قائلًا: "رقم واحد".

وقام أحد المتواجدين بتوجيه سؤال إلى العقيدي قائلًا: "لماذا تخلط؟"، ليرد حارس النصر قائلًا: "لا ما خلطت مانيب راعيها أنا ولد ناس".

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ومن المعروف أن حركة "الخلط" هي التي يقوم بها سالم الدوسري جناح الهلال بشكل دائم، عندما يحتفل بالأهداف التي يُسجلها.

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