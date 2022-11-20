"أنا هنا للعب الكرة" .. مطرب حفل افتتاح المونديال يغضب بسبب إهانة قطر

أجواء ملتهبة قبل انطلاق البطولة رسمياً

غادر مطرب حفل الافتتاح لكأس العالم 2022 مالوما حواراً في التلفاز بسبب الهجوم على البلد المنظم قطر.

المطرب الكولومبي الشهير أطلق أغنية 'Tukoh Taka,' مع ميريام فارس ونيكي ميناج، والتي قالت التقارير إنها ستكون ضمن فعاليات افتتاح المونديال.

وحل المطرب اللاتيني المتواجد في الدوحة ضيفاً على أحد القنوات الإسرائيلية بمنطقة المشجعين وسأله المقدم عن شعوره بعد اعتذار عديد الفنانين عن المشاركة ليرد: "حلم حياتي المشاركة في المونديال منذ الطفولة وتقديم أغنية المونديال، هذا أمر مهم للغاية، أنا هنا للاستمتاع ولعب الكرة ومشاهدتها".

وكرر المذيع سؤاله على الهواء لمالوما الذي بدا غاضباً وقال: "هل يجب أن أجيب على هذا السؤال حقاً، أنت شخص وقح"، ثم قام بمغادرة الحوار.

"אתה חצוף": מאלומה מפוצץ ראיון עם מואב ורדי pic.twitter.com/qQRVnGVbpi — Gil mishali גיל משעלי (@gilmishali) November 18, 2022

ويقام حفل افتتاح المونديال مساء الأحد على ملعب "البيت" بين المستضيف قطر والإكوادور لحساب مواجهات المجموعة الأولى.