"أنا هادئ".. هكذا تحدث فالفيردي عن انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة!

مدرب برشلونة الأسبق لا يريد أن يشغل باله الآن!

ربما كان هذا هو الشخص الوحيد الذي لم يتحدث إلى الآن عن مصير نيكو ويليامز، مع أنه اللاعب الذي يعتبر مديره المباشر!.



نحن هنا نتحدث، عن إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بيلباو، الذي رفض طيلة الفترة الماضية أن يتحدث عن ارتباط برشلونة بالنجم الإسباني والحصول على خدماته.



وقال فالفيردي في تصريحات لبرنامج "الشيرينجيتو" في خضم حديثه لأكثر من وسيلة إعلامية على هامش المعسكر التحضيري للفريق الباسكي: "سوف نرى ما يحدث، لأننا هنا كل يوم نظهر للصحافة، ولا نريد أن يؤثر ذلك بنا أكثر من اللازم، حين تحدث الأشياء بشكل واضح سنتحدث".



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وأردف: "نيكو ويليامز ليس معنا حتى يوم الثاني عشر من أغسطس، لا أعرف إن كان سيأتي باكرًا عن هذا التاريخ، ولكن هذا محتمل، أنا هادئ حيال هذا الأمر كما كنت دائمًا".



ويرتبط نيكو ويليامز بصفقة مرتقبة إلى برشلونة الإسباني، مع منافسة ضارية للحصول على خدمات نجم يورو 2024 من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي.

