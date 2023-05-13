"أنا نمت .. هاتوا سحور" .. جمال عارف يسخر من نهائي الكأس ووليد الفراج يقصف جبهته

الهلال هزم الوحدة وتُوج بكأس الملك

shahid

أشاد الصحفي المخضرم جمال عارف برئيس الهلال فهد بن نافل، مؤكدًا أن مثله لا يجب أن يترك منصبه أبدًا، ولكن ذلك كان بعدما ترك تعليقًا ساخرًا على فوز الزعيم المتأخر بكأس خادم الحرمين الشريفين.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الهلال هزم الوحدة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وقد سجل البليهي بنفسه هدف التعادل في الوقت القاتل من اللقاء، وقد استمرت ركلات الترجيح حتى الركلة التاسعة التي حسمها عبد الله المعيوف بنفسه.

عارف سخر من امتداد المباراة لكل هذا الوقت، بقوله في نهاية حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد" "أنا نمت، هاتوا سحور فقد أصبح وقته".

مقدم البرنامج، وليد الفراج، لم يتردد أبدًا في الرد عليه بطريقة "قصف الجبهات"، حيث قال موجهًا حديثه لفريق الإعداد "لا تجلبوا أصحاب الأعمار الكبيرة في مباريات السهرة"، وهنا يعود الإعلامي الاتحادي للقول "يا أبو بدر الساعة 3 إلا ثلث الآن، لكنها حلقة جميلة".

ومن ثم أضاف "شاهدوا فهد بن نافل، رئيس جميل ومرتب ومنظم، لا أعرفه ولا أجامله لكن انظر لكلامه الموزون وحرصه وأناقته، هؤلاء الرؤساء نقول لهم وداعًا! كيف ذلك."

يُذكر أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 62 نقطة ويُطارده النصر بنقاطه الـ57 ثم الشباب بـ53 ويقبع الهلال في المركز الرابع بـ49 نقطة، وتحمل الجولة القادمة من دوري روشن مباراة حاسمة بين الهلال والاتحاد في الرياض.

Shahid