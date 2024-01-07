"أنا لست روبوتًا" .. كورتوا يرد على شائعة "شارة قيادة" بلجيكا

كورتوا يرد على الشائعات

رد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، على الشائعة التي تداولها البعض خلال الفترة الماضية، بأن إعلانه بعدم المشاركة مع منتخب بلاده بلجيكا في كأس أمم أوروبا 2024، سببها مشكلة عدم الحصول على شارة القيادة.

تيبو كورتوا أعلن من قبل عن أنه منسحب من المشاركة مع بلجيكا في يورو 2024، وذلك بسبب الإصابة التي يُعاني منها بقطع في الرباط الصليبي، على الرغم من أنه سيكون جاهزًا قبل انطلاق البطولة.

وقال كورتوا خلال تصريحات عبر قناة "VRT 1" البجيكية: "الجميع لديه رأي حول هذا الموضوع، وهذا أمر طبيعي ولكن أعتقد أن الكثير من الناس لم يفهموا وجهة نظري".

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حارس بلجيكا واصل: "الأمر لم يكن متعلقًا بشارة القيادة، ولكنني إنسان ولدي مشاعر وليس روبوتًا".

واختتم كورتوا حديثه قائلًا: "حتى لو لعبت مع ريال مدريد في مباريات قبل يورو 2024، هذا لا يعني أنني سأكون جاهزًا بنسبة 100% للدفاع عن بلجيكا، ولكنني سأشاهد مباريات المنتخب الوطني كما أفعل حاليًا، وآمل أن يذهبوا إلى أقصى حد ممكن بالبطولة".