"أنا لاعب كبير" .. سالم الدوسري يكشف عن موقفه من مركزه الجديد مع مانشيني

أول رد من سالم الدوسري على مركزه الجديد..

كشف سالم الدوسري، عن موقفه من مركزه الجديد مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.

مانشيني يعتمد على سالم، في مركز لاعب الوسط الأيسر أو صانع الألعاب؛ حيث واصل هذه السياسة في مواجهة السعودية وطاجيكستان، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز الأخضر (1-0).

وعن ذلك يقول سالم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أحترم قرارات مانشيني.. المدرب يرى أن هذا هو أنسب مركز لي، والذي أستطيع من خلاله خدمة المنتخب الوطني".

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وأشار إلى أن اللاعب الكبير، يجب أن لا يعترض على أي مركز يشارك فيه، وأن يثبت أنه يستطيع التألق في أي مكان داخل أرضية الملعب؛ مضيفًا: "أنا فعلت ذلك.. قدمت مستوى جيد أمام طاجيكستان، وسجلت الهدف".

وشدد سالم الدوسري، على أن مباراة طاجيكستان؛ ليست الأولى التي يلعب فيها بمركز الوسط الأيسر أو صانع الألعاب؛ حيث فعل ذلك سابقًا مع المنتخب وناديه الهلال.

وعن سر تألقه منذ سنوات طويلة.. أوضح سالم، أن اللاعب لابد أن يكون لديه الطموح والشغف، وأن يحافظ على تمارينه الخاصة؛ من أجل الوصول إلى أهدافه؛ وهو ما يقوم به دائمًا.