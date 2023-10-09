"أنا من قررت الرحيل" .. موسيماني يكشف السر الحقيقي لمغادرة الأهلي

تصريحات بيتسو موسيماني عن أسباب رحيله من الأهلي السعودي

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كشف المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن "سر" رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في صيف العام الحالي.

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موسيماني قاد الأهلي، في الفترة من سبتمبر 2022 إلى يونيو 2023؛ محققًا لقب دوري يلو للدرجة الأولى، ليعيد الفريق السعودي العملاق مجددًا، بين أندية المحترفين.

وقال موسيماني في تصريحات لبرنامج "مواجهة" عبر فضائية "أبوظبي الرياضية": "مهمتي عند التوقيع مع النادي الأهلي؛ كانت إعادة هذا الفريق الكبير، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب هبوطه التاريخي؛ لأسباب إدارية ومالية صعبة".

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وأوضح المدير الفني الجنوب إفريفي الذي يقود الوحدة الإماراتي حاليًا، أن عقده مع قلعة الراقي؛ كان يتضمن بندًا، يسمح له بالبقاء مع الفريق الأول، في حال العودة إلى دوري المحترفين مجددًا.

وأضاف: "حققت المطلوب مني، رغم الظروف الصعبة، وصعدت بالفريق الأهلاوي، إلى دوري روشن السعودي.. ولكني فضلت الرحيل في النهاية".

وأكد بيتسو موسيماني، على أن المشاكل الإدارية، بالإضافة إلى عدم حصوله على مستحقاته، بسبب الأزمة المالية في النادي، كانت وراء قراره بالرحيل عن الأهلي؛ حيث لديه عائلة يريد الاهتمام بها أيضًا؛ على حد قوله.

وشدد موسيماني، على أنه ليس من العيب أن يبحث المدرب عن المال؛ حيث يقوم الجميع بذلك، بمن فيهم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت جميع التقارير تؤكد على أن إدارة الأهلي؛ هي من أجبرت موسيماني على الرحيل، بالرغم من وجود بند التجديد التلقائي في عقده، قبل أن يخرج المدرب الجنوب إفريقي، ويكشف لـ"مواجهة" عن أنه هو الذي قرر المغادرة.

جدير بالذكر أن 75% من أسهم الأهلي، بالإضافة إلى أندية الهلال والنصر والاتحاد، تحولت إلى صندوق الاستثمارات السعودية، بعد رحيل موسيماني؛ لتحل جميع المشاكل المالية، ويتم التعاقد مع أسماء عالمية كبرى.

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