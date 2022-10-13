"أنا قبيح على كل حال!".. روديجر لا يكف عن المزاح حتى بعد الإصابة المروعة

الألماني يظهر قليلًا من خفة ظله

حتى تلك اللحظات يمكن تعقبها وتلاحقها الكاميرات فور حدوثها، هذا ما حدث عقب مباراة شاختار وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والتي كان أهم لقطاتها بالتأكيد إصابة أنطونيو روديجر بينما كان يرتقي لوضع هدف التعادل في شباك الأوكرانيين.

أصيب روديجر على مستوى الوجه، إصابة بدت خطيرة لتناثر الدماء من وجهه، لكن الفيديو الذي نشره حساب ريال مدريد الرسمي على "تويتر" أشار إلى كيفية أداء الفريق الطبي لريال مدريد مهمته تجاه روديجر فور خروجه من أرضية الميدان.

مزاح رغم الدماء!

استلقى روديجر فورًا في غرفة الملابس، ثم بدأت عملية تطبيبه بشكل عاجل، ولم يخل الأمر من كلمات مازحة أدلى بها النجم الألماني.

ما تم تأكيده من خلال الفيديو هو أن الإصابة قطعية لا أكثر ولا توجد أي مشكلة على مستوى المخ، وهو ما يهم كل أنصار ريال مدريد ومحبي كرة القدم بشكل عام.

قال روديجر ذلك بينما كان يمزح مع شريكه في دفاع ريال مدريد، ديفيد ألابا: "أنا بخير، إنه مجرد قطع، لا أعاني أي صداع".

ثم توجه إلى ألابا مازحًا وقال: "أخي لا تقلق، أنا قبيح على كل حال!".