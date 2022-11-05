أنا قادم .. حسب الله يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

نجم UFC يجذب أنظار عشاق الكرة بكلماته للأرجنتيني

أشعل نجم UFC حسب الله ماجوميدوف الأجواء بتوجيه رسالة خاصة إلى ليونيل ميسي على هامش زيارة بلاده الأرجنتين.

حسب الله، أو كما يلقب "حبيب الصغير"، هو من أشهر الشخصيات على وسائل التواصل الاجتماعية، وخصوصاً بعالم الألعاب القتالية المختلطة.

وأجرت "infobae" حواراً مع صاحب العشرين عاماً على هامش زيارته للأرجنتين وجه فيه رسالة لنجم البلاد ليونيل ميسي وزميله أنخيل دي ماريا على بشكل خاص.

وقال حسب الله: "أنا قادم، أتمنى أن أقابل ميسي ودي ماريا، وأعرف أن الأرجنتين مرشحة قوية للفوز بكأس العالم في قطر".

كما نشر الروسي رسالة عبر إنستجرام عن طريق خاصية القصص أعلن فيها وصوله الأرجنتين، وأرفقها بصورة لكأس العالم.

ويعاني المقاتل الروسي الذي أعلن مؤخراً انضمامه إلى UFC من مرض نادر يدعى "الدحدحة" يؤدي لتوقف نمو جسده ليبدو وكأنه طفل رغم كونه رجل بالغ.