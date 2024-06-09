"أنا غشاش .. وغامرت بانتقالي للسعودية" .. نجولو كانتي يتغنى بإنجاز العودة إلى فرنسا

كانتي يتحدث عن عرض باريس سان جيرمان

عبر النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط الاتحاد عن سعادته بالعودة إلى صفوف المنتخب الفرنسي، مؤكدًا على أنه كان يعلم بأن انتقاله إلى دوري روشن السعودي، سيجعل الأمر صعبًا ولكنه حدث.

وقال كانتي خلال تصريحات شبكة "تيلي فوت": "كنت أعرف أن الذهاب إلى السعودية سيعقد عودتي إلى المنتخب الفرنسي، ولكن الأمر تعلق بالمستوى والعروض التي أقدمها، وبالفعل أتت بثمارها وعدت".

وأضاف نجم الاتحاد: "كان هناك عرضًا من جانب باريس سان جيرمان، ولكن الأمور لم تتم، ولديهم الآن خط وسط وفريق عظيم، ولم أضع الأمر في ذهني".

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وتحدث نجولو عن تألق زميله بالمنتخب كيليان مبابي، حيث قال: "عندما وصل مبابي إلى المنتخب لم أكن أتخيل بأنه بهذا المستوى المثير للإعجاب، إنه يتقدم بسرعة الصاروخ".

ودخل عادل رامي مدافع فرنسا السابق في مزاح مع كانتي، حيث قال له: "انت غشاش في اللعب، حينما لعبنا سويًا قلت لي يكفي 3 انتصارات متتالية، وبعد أن تقدمت عليك قلت لا اجعلها 5 انتصارات، وحينما تقدمت أنت عليّ رفضت أن نزيد عدد الانتصارات لأنك قمت بالريمونتادا".

وضحك كانتي وقال لعادل رامي: "إذا كان الجميع غشاش ربما أكون غشاشًا أكثر منهم ولكني لا أعرف"، ليرد عادل قائلًا: "لم أكن أريد أن أراك حزينًا، لأنه عندما تخسر يكون الأمر محزنًا".