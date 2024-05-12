"أنا ضد الجميع" .. سباليتي يشكر واندا نارا وتوتي "سر قوته"

تصريحات قوية من مدرب إيطاليا

استغل مدرب منتخب إيطاليا لوشيانو سباليتي ظهوره الإعلامي الأخير لفتح موضوع علاقته مع واندا نارا، زوجة ماورو إيكاردي، وأسطورة روما فرانشيسكو توتي.

وظهر سباليتي في فعالية خيرية باللجنة الأولمبية الإيطالية السبت، وقام بإجراء حوار ناقش فيه علاقته المتوترة مع وكيلة لاعب جلطة سراي الحالي وإنتر السابق، ووكذلك مع توتي إبان فترتهما سوياً في روما.

وقال المدير الفني للأتزوري: "موقفان جعلاني أقوى (توتي وواندا)، الموقفان جعلا الجميع ضدي".

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وأتبع: "أخي الذي ليس حاضراً معنا الآن قال لي إنني قمت بالصواب وجعلني الموقفان أكتشف قوة الشخصية، أرادوني أتوقف عن التدريب".

وتعود أزمة سباليتي مع واندا إلى وقته في تدريب إنتر بين 2017 و2019 عندما قرر استبعاد إيكاردي، لتخرج واندا علناً لتهاجم المدير الفني في وسائل الإعلام.

أما أزمة توتي فتعود لعهد سباليتي الثاني مع روما والذي تزامن مع إبعاده لقائد الفريق التاريخي، واعتزاله بنهاية المطاف، وسط حديث عن اتخاذه القرار بسبب تهميشه من قبل المدرب، ولكن تصالح الثنائي في الآونة الماضية ببرنامج تلفازي عقب سنوات من التراشق الإعلامي.