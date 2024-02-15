"أنا أفضل من رونالدو" .. عندما أعلن هازارد كل أسباب فشله في مقابلة صحفية!

شتان الفارق بين البلجيكي ونظيره البرتغالي

خرج إيدين هازارد لاعب ريال مدريد المعتزل مؤخرًا في مقابلة صحفية يبدو أنها للدفاع عن نفسه، ولكنه ببساطة شديدة قدم لنا أسباب فشله!

صاحب الـ33 سنة ربما يكون الصفقة الأسوأ في التاريخ، بالنظر إلى الإصابات الغزيرة والمردود الضعيف وقلة مشاركاته مقارنة بقيمة انتقاله إلى ريال قادمًا من تشيلسي في 2019 بـ115 مليون يورو.

هازارد يمتلك كافة المهارات الممكنة التي جعلته أحد أساطير الدوري الإنجليزي، ومع ذلك فإن ما قاله خلال حواره الأخير مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يؤكد أن المهارة وحدها ليست كافية للنجاح!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"هذا النادي لا يشبهني"

Getty Images

في الحقيقة أن البلجيكي لم يكذب هنا عندما قال إنه لا يحب صفات ناديه السابق، ريال مدريد لا يشبهه، لأن العملاق الإسباني لا يعرف اليأس والاستسلام ويبحث عن النجاح في كل مكان بدلًا من البقاء في مناطق الراحة.

البلجيكي كشف خلال حديثه عن السبب الأكبر في فشل تجربته مع ريال والنهاية الكارثية لمسيرته، لأنه ببساطة انضم للفريق بدافع ذكريات الطفولة وعشقه لزين الدين زيدان.

هازارد لم يهتم كثيرًا بالمشروع الذي سيلعب فيه وما سيخسره في حالة رحيله عن البلوز الذي أصبح معه أحد أشرس الأجنحة في تاريخ البريميرليج، ليذهب إلى فريق هو يعرف جيدًا أنه يمتلك العديد من الصفات التي لا تناسبه.

وحتى لو كان الأمر بدافع التحدي، باتخاذ هذه الخطوة العملاقة بكل ما فيها من ظروف لا تناسب هازارد، فالنتيجة واضحة أنه فشل، بل اعترف بنفسه أنه ربما كان بحاجة إلى التدرب بشكل أكبر لمواجهة الإصابات.

"أنا أفضل من رونالدو"

Getty

"ميسي هو الأعظم في التاريخ بالنسبة لي، أحببت متابعته في برشلونة، من المستحيل الحصول على الكرة منه، كريستيانو رونالدو؟ هو لاعب أكبر مني، ولكن لو تحدثنا عن الفنيات الكروية بشكل بحت فلا أعتقد أنه أفضل مني".

نظرة هازارد القاصرة بأنه أفضل من رونالدو، هي سبب آخر يعكس أن البلجيكي لو كان يمتلك الذكاء لاختلفت تجربته تمامًا مع ريال مدريد، لأنك عندما تعرف موقعك جيدًا وقيمة من أعلى منك، ستدرك ما يجب عليك فعله حتى تتفوق عليهم.

لو تحدثنا عن القدرة على المراوغات والركض بالكرة ربما يكون هازارد محقًا في وجهة نظره، ولكن فنيات كرة القدم ليست مراوغات فقط، هناك قوة وسرعة وقدرة تهديفية وشخصية قوية في الأوقات الصعبة، والعديد من الأشياء البديهية التي تجاهلها البلجيكي.

رونالدو كذلك امتلك الاستمرارية التي فقدها هازارد منذ خروجه من ستامفورد بريدج، كما أنه يعتني بنفسه جيدًا ولا يدع أي مجال للصدفة للتعرض لإصابات مماثلة للتي تعرض لها الجناح المعتزل، مع الأخذ في الاعتبار بكل تأكيد أننا لا يمكن أن نلوم هازارد بشكل كامل على كل إصاباته.

اللعب حتى سن الأربعين

Getty

هازارد قال في حديثه إن البعض يعتقد أن النظام الغذائي الخاص به لم يكن مناسبًا له كلاعب كرة قدم، مثل تناول البرجر والوجبات السريعة التي تفسد اللياقة البدنية لأي رياضي عمومًا وأي لاعب كرة قدم على وجه التحديد.

الاعتراف بالمشكلة هو السبيل الأول لحلها، والغريب هنا أن هازارد لم يعتقد أن الأمر يمثل أي مشكلة، قائلًا إنه كان سيهتم بنظامه الغذائي بشكل أكبر لو أراد اللعب حتى سن الأربعين ولكن هذه لم تكن خطته.

إذن هل كانت خطتك الاعتزال وعمرك 33 سنة وآخر سنوات مسيرتك ذهبت أدراج الرياح وأنت عالة على فريقك ماديًا ورياضيًا؟

هل خططت أن تلعب 76 مباراة فقط وتسجل 7 أهداف مع "نادي أحلامك" وتغيب 500 يوم عن الملاعب في آخر 4 مواسم لك في الملاعب؟

رونالدو التي تدعي أنك أفضل منه عمره الآن 39 سنة ويمر بواحد من أفضل مواسمه مسجلًا 25 هدفًا في 26 مباراة فقط مع النصر السعودي حتى الآن!

ربما تكون هذه النهاية التي استحقها هازارد رغم امتلاكه مهارات استثنائية وخرافية، ولكنه خرج بدرس آخر لأي لاعب آخر يؤمن بأن المهارة وحدها تكفي للنجاح دون الحاجة لامتلاك العقلية المناسبة للوصول إلى أي هدف!