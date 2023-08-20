“أنا أفضل بعشر مرات من الموسم الماضي” .. بيلينجهام يكشف سر تألقه مع ريال مدريد

النجم الإنجليزي يوضح أسباب لمعانه في صفوف الملكي.

أكد جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد على سعادته الغامرة ببدايته القوية في صفوف النادي الملكي من خلال تصريحات نقلتها على لسانه صحيفة "ماركا".

وقال بيلينجهام: "العودة في النتيجة والقتال كانا عظيمين، دومًا تلقي الأهداف مبكرًا هو أمر صعب، لكننا استمرينا في اللعب بشكل جيد، ولم نشعر بالذعر، وفي النهاية حصلنا على نتيجة مريحة".

وأضاف: "أنا سعيد بالتسجيل لكن الأهم من ذلك المساهمة، علمت أن الجميع هنا سيعتني بي، والأمر لا يتعلق بالأهداف، بل بفوز الفريق، ويجب أن أعمل بشكل شاق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل عن سر تطوره: "أعتقد أنني هنا أفضل بعشر مرات من الموسم الماضي، بوجود هؤلاء اللاعبين الذين أتعلم منهم، المستويات هنا عالية للغاية وأنا مثل الإسفنجة أستوعب ما أتعلمه منهم".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن بيلينجهام كان قد سجل ثلاثة أهداف مع ريال مدريد في الدوري الإسباني حتى الآن وصنع هدفًا من أصل خمسة سجلهم الملكي في جولتين.