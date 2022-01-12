"أنا آسف" .. فلاهوفيتش يرد بقوة على شائعات استبعاده بسبب علاقة مع زوجة زميله!

نجم يوفنتوس لا يلعب أساسياً مع صربيا بالمونديال

رد نجم صربيا دوشان فلاهوفيتش في مؤتمر صحفي على الشائعات المنتشرة بخصوص استبعاده من التشكيل الأساسي بسبب علاقة مع زوجة أحد لاعبي المنتخب.

وانتشرت في الأيام الماضية شائعة مفادها بأن نجم يوفنتوس دخل في علاقة مع أنا ساكيتش، زوجة حارس المنتخب بردراج رايكوفيتش، وذلك هو السبب وراء عدم مشاركته أساسياً في مباراتي الكاميرون والبرازيل.

ونظمت صربيا مؤتمراً الأربعاء تحدث فيه المهاجم عن الأمر ورد بقوة: "أنا آسف على بداية المؤتمر بالحديث عن تلك الأمور أثناء المونديال، هناك أشخاص يشعرون بالملل ولا يهمهم إفساد سمعة المنتخب".

. pic.twitter.com/sWT9MlECWR — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 30, 2022

وأضاف: "نحن فريق متحد والأجواء رائعة، تلك القصة سخيفة، أردت حماية نفسي وسأتخذ كل الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر، ليست المرة الأولى التي يحدث فيها أمر مشابه من أشخاص بسيرة ذاتية فارغة".

ساكيتش انتشرت تصريحات لها من حساب لصحفية صربية شهيرة على إنستجرام وخاصية الصور الخاصة بها نفت فيها الأمر أيضاً وقالت إنها في صربيا من الأساس للعناية بنجلها المريض في مستشفى وحالته خطرة، وشكرت كل من تجاهل تلك الشائعات وساندها.