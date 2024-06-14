"أنا الآن ذو الشعر الأسود".. لاعب البرازيل يكشف عن طلب غريب من منتخب بلاده!

احترم وجهة نظرهم وقام بالتنفيذ

استمتع يان كوتو لاعب جيرونا المُعار من مانشستر سيتي، بموسم رائع مع الفريق الإسباني، ليذهب إلى منتخب بلاده بلون شعره الوردي، وهنا حدثت مشكلة!

اللاعب الذي استدعي للمرة الأولى لقائمة البرازيل هذا الموسم، وانضم مؤخرًا إلى قائمة الفريق في كوبا أمريكا، قام بتغيير لون شعره الوردي الفاتح، ووفقًا لما قاله لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فهذا لم يكن من اختياره أبدًا.

وقال كوتو:"لقد طلبوا مني ذلك، أخبروني أن اللون الوردي كان سيئًا، لا أنظر إلى الأمر بنفس الطريقة ولكني أحترم وجهة نظرهم ذلك قمت بتغييره".

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وأضاف:"الأمر كان منتشرًا ومعتادًا في جيرونا، الكثير من اللاعبين قاموا بصبغ شعرهم، أصبحت موضة الآن، ولكني هنا يان كوتو ذو الشعر الأسود، لم يتغير أي شيء، سأظل نفس الشخص".

جدير بالذكر أن كوتو البالغ من العمر 22 سنة، ظهر في 39 مباراة مع جيرونا الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين وقام بصناعة 10 في كل البطولات.