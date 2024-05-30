"أمّن حياته بمباراتين" .. سخرية نصراوية من لاعب الفريق بعد رسالته الوداعية!

واحدة من أغرب صفقات النصر..

سجل نادي النصر، واحدة من أغرب صفقاته خلال موسم 2023-2024، والتي لم يكتب لها الكثير من المشاركات ولم تحقق الهدف المرجو منها خلال الموسم.

هذا اللاعب هو الأسترالي عزيز بيهيتش، ظهير النصر، الذي تعاقد معه النادي على سبيل الإعارة من ملبورن سيتي، لغرض واحد وهو المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تم استبعاده من قائمة أجانب الفريق في المسابقات المحلية، إلا أن مشاركته بقميص العالمي، لم تتعدّ 3 مباريات؛ بعد خوض مباراتي الفيحاء في دور الـ16 من البطولة الآسيوية، ثم ذهاب ربع النهائي أمام العين الإماراتي، قبل أن يغادر الملعب للإصابة، ليكتب نهاية مشواره في اللقاء، وفي مسيرته عامة بقلعة النصر، بعدما ودع الأصفر منافسات البطولة بركلات الترجيح أمام العين الذي واصل رحلته نحو التتويج باللقب.

ونقل الإعلامي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، رسالة عزيز بيهيتش الوداعية للاعبي النصر، بعد انتهاء فترة إعارته، حيث قال "لقد كان من دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذه المجموعة المميزة، حتى لو كانت فترة قصيرة فقط. أتمنى لكم التوفيق في نهائي كأس الملك يوم الجمعة، وما بعد ذلك. لم تكن النهاية التي كنت أتمناها، ولكن أتمنى أن تختموا موسمكم بالكأس، أنتم تستحقون ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولاقت رسالة بيهيتش الوداعية، ردود أفعال جدلية، تعكس انتقاد الجماهير للهدف من الصفقة، وما كلفته للنادي دون جدوى كبيرة، فيما وصف أحد المتابعين رسالة الأسترالي بأنها تشبه رسالة بيتروس والمدرب فيتوريا وجوليانو، والقائمة تطول.

ووفق إحصاءات موقع Transfermarkt فإن صفقة استعارة بيهيتش لمدة 6 شهور، كلفت النصر مبلغ 1.21 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعب الدولي، 450 ألف يورو، علمًا بأن بيهيتش يعد عنصرًا أساسيًا في صفوف المنتخب الأسترالي، وتوج مع بلاده بلقب كأس آسيا 2015.

واستعدت كتيبة المدير الفني لويس كاسترو، لموسم 2023-2024، بالتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد الفوز على الهلال في نهائي سعودي خالص، بنتيجة (2-1)، فيما احتل النصر وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 82 نقطة من 34 مباراة، مسجلًا 100 هدف، فيما يستعد النصر والهلال لمواجهة نارية على ملعب الجوهرة المشعة، غدًا، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.