"أمي كلمة السر" .. ماني يكشف عن السبب الحقيقي وراء قبول عرض النصر

ماني يتحدث عن علاقته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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كشف النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر، عن السبب الحقيقي وراء قبول الانتقال إلى العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مُشيرًا أن والدته وراء موافقته!

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وانضم ماني إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

وقال ماني خلال تصريحات نقلها موقع "afrique sports": "لقد شجعتني عائلتي للقدوم إلى المملكة العربية السعودية خاصة أنها دولة مسلمة، ووالدتي كانت سعيدة جدًا وأصرت على اختيار عرض النصر".

نجم النصر أضاف: "من المهم بالنسبة لوالدتي أن تتمكن من اللعب في بلد مسلم مثل السعودية".

وواصل ساديو: "انتقالي إلى النصر جاء بسرعة، وأنا أتأقلم كل يوم في السعودية، وسعيد جدًا لتواجدي بنادي النصر، والدوري السعودي يمتلك الكثير من النجوم وقوي للغاية".

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وعن مزاملة رونالدو قال: "رونالدو أسطورة خارج الملعب، شخص جيد وأنا سعيد جدًا باللعب بجواره".

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