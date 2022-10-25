أمير قطر: لم يتعرض أي بلد استضاف كأس العالم لهذا الكم من الهجوم!

الشيخ تميم بن حمد يدلي بخطاب يعبر فيه عن أسفه من المعاملة غير العادلة التي تتعرض لها بلاده بسبب استضافة كأس العالم 2022.

يشعر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالأسف لأن بلاده تتعرض لحملة غير مسبوقة بسبب استضافة منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي تنطلق خلال أسابيع قليلة.

أمير قطر ألقى خطابًا في افتتاح عقد مجلس الشورى في البلاد، قال فيه: "منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم، تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف".

وأضاف: "تعاملنا مع الأمر في البداية بحسن نية، حتى أننا اعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد، وسيساعدنا على تطوير الجوانب التي تحتاج إلى التطوير لدينا".

الشيخ تميم أعرب عن أسفه بعدما تبين أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية في المعايير، وأصبحت أشد وأشرس مع اقتراب انطلاق البطولة.

وأكمل: "استضافة كأس العالم هي مناسبة نُظهر فيها من نحن، ليس فقط من ناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضًا على مستوى هويتنا الحضارية، هذا امتحان كبير لدولة بحجم قطر التي تثير إعجاب العالم أجمع بما حققته وتحققه".

واختتم الشيخ تميم خطابه قائلًا: "قطر حاليًا أشبه بورشة عمل في التحضير والتجهيز للمناسبة، لقد قبلنا هذا التحدي إدراكًا منا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي، إنها بطولة للجميع ونجاحها نجاح للجميع".