أموال مشبوهة .. كارثة تنتظر تشيلسي قبل بداية الدوري الإنجليزي!

عقوبات ضخمة قد يتعرض لها النادي اللندني

أزمة حادة يواجهها نادي تشيلسي، بعدما قررت رابطة الدوري الإنجليزي التحقيق في مدفوعات للمالك السابق رومان أبراموفيتش.

رجل الأعمال الروسي غادر تشيلسي خلال الصيف الماضي على هامش الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، ليأتي بدلًا منه الأمريكي تود بولي الذي أنفق أموالًا طائلة منذ بداية حقبته.

صحيفة "تايمز" البريطانية أكدت أن الدوري الإنجليزي سيحقق في بعض المدفوعات المشتبه بها التي قدمها تشيلسي لشركات خارجية سرية خلال فترة أبراموفيتش.

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وأشارت إلى أن تشيلسي أرسل "ملايين الجنيهات الاسترلينية" لتلك الشركات، مما يهدد النادي بعواقب ضخمة مثل غرامات باهظة محتملة بالإضافة لخصم نقاط من الدوري الإنجليزي في حالة إدانتهم بارتكاب مخالفات.

يذكر أن تشيلسي الذي أنفق 600 مليون جنيه استرليني في حقبة تود بولي، يبدأ رحلته في البريمييرليج يوم 13 أغسطس الجاري ضد ليفربول، طمحًا في تحقيق بداية ناجحة بعد الموسم المحبط للفريق مما دفع النادي لجلب ماوريسيو بوتشيتينو لتدريب البلوز.