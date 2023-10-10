أموال بايرن ميونخ ومانشستر سيتي تضرب استقرار برشلونة من جديد

أزمة جديدة تلوح في الأفق

الأزمات المالية تتوالى على برشلونة، وهذه المرة الأمر لا يتعلق بتسجيل اللاعبين ولكن بالمبالغ المتأخرة من الصفقات الضخمة التي قام بها النادي الكتالوني.

برشلونة قام بإحداث طفرة تحت قيادة الرئيس جوان لابورتا خلال الميركاتو الصيفي لعام 2022 بضم العديد من اللاعبين مثل جول كوندي، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وغيرهم، من أجل تدعيم صفوف فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

وقالت شبكة "ARA" إن هذه الصفقات جعلت النادي الكتالوني مدينًا بأكثر من 200 مليون يورو كرسوم انتقال لأندية بايرن ميونخ وليدز يونايتد وإشبيلية وكذلك مانشستر سيتي بسبب صفقة فيران توريس.

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وأوضحت أن برشلونة على وشك دفع 16 مليون يورو كذلك لنادي أياكس أمستردام الهولندي نظير التعاقد مع فرينكي دي يونج، بالإضافة لبعض المبالغ الصغيرة المستحقة من صفقات نيتو موراوا، جان كلير توديبو، إيمرسون رويال، جونيور فيربو وميراليم بيانيتش، وفي حالة الأخير سيكون على برشلونة إرسال الأموال إلى أربعة أندية مختلفة.

ويدين برشلونة بمبلغ 24 مليون يورو لصالح ليدز يونايتد بسبب صفقة رافينيا، 13 مليون يورو لمانشستر سيتي مقابل فيران توريس، 10 ملايين يورو لبايرن ميونخ مقابل روبرت ليفاندوفسكي، بالإضافة لـ38 مليون يورو مقابل بعض الصفقات الأخرى.

وسيحتاج برشلونة كذلك للعثور على مبلغ 36 مليون يورو مقابل صفقة جول كوندي من إشبيلية، وعلى الجانب الآخر سيجني بعض الأموال نظير بيع أنطوان جريزمان وفرانشيسكو ترينكاو.

يذكر أن النادي الكتالوني يمر بضائقة مالية شديدة خلال الفترة الحالية، تهدد تمكنه من تسجيل فيتور روكي مهاجم أتلتيكو بارانينسي الذي كان من المقرر انضمامه للفريق في يناير القادم.