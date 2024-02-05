أموال النصر لا تكفي .. كريستيانو رونالدو يسقط أمام لاعب مغمور ومفاجأة في قيمة ثروته!

مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص ثروة كريستيانو رونالدو..

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"النصر السعودي جعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أغنى رياضي في التاريخ".. هكذا قيل بعد إعلان العالمي، التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، في يناير من عام 2023.

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كريستيانو وقع على عقود تربطه بنادي النصر، لمدة موسمين ونصف حتى يونيو 2025؛ مقابل رواتب إجمالية تُقدر بـ415 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقرب من 2 مليار ريال سعودي.

وعلى الرغم من أن هذا العقد هو الأضخم في تاريخ الرياضة؛ إلا أن صحبفة "sportbible"، كشفت عن أن الأسطورة البرتغالية ليس "الأغنى"، كما يعتقد البعض.

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الصحيفة أعلنت أن لاعب التنس الروماني إيون ترياك، الذي أعلن اعتزاله عام 1979، دون أن يحقق أي لقب كبير؛ هو أغنى رياضي في التاريخ، حيث يصل صافي ثروته لـ"ثلاثة أضعاف" ثروة كريستيانو رونالدو.

وأشارت إلى أن ترياك، الذي جمع 200 ألف جنيه إسترليني فقط من لعبة التنس، نجح في استثمار أمواله بشكل ذكي للغاية؛ ليصل صافي ثروته - حاليًا - إلى أكثر من مليار و200 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة، أن لاعب التنس المعتزل والذي يبلغ من العمر 83 سنة، جمع ثروته من خلال شركة مختصة بالاستثمار في العقارات والخدمات المالية.

ومن ناحيته.. يُقدر صافي ثروة رونالدو بـ400 مليون جنيه إسترليني - حسب ما ذكرت الصحيفة -؛ أي أنه لا يزال بعيدًا كل البعد عن أن يصبح الرياضي الأغنى في التاريخ.

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