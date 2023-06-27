بأموال الأهلي .. النصر قد يخسر أكبر صفقاته الصيفية لمصلحة برشلونة

النادي الأهلي قد يقدّم أكبر خدمة إلى برشلونة الإسباني

صدق أو لا تصدق.. الأهلي قد يلعب دورًا كبيرًا، في حرمان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من واحدة من أكبر صفقاته، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر لم يحسم أي صفقة رسمية، خلال الميركاتو الصيفي - حتى الآن -؛ إلا أنه اتفق مع النجم المغربي حكيم زياش، جناح تشيلسي الإنجليزي، ويفاوض الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر الإيطالي.

إنتر وافق بالفعل على بيع بروزوفيتش إلى قلعة العالمي، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 22 و24 مليون يورو تقريبًا، إلا أن اللاعب نفسه، لم يقم بإعطاء الموافقة الرسمية؛ للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحسب الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، فإن النجم الكرواتي، يريد الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، لكن الأخير لا توجد لديه سيولة حاليًا، لدفع المبلغ الذي يطلبه العملاق الإيطالي، ويحتاج إلى بيع بعض اللاعبين أولًا.

أول لاعب قد يبيعه برشلونة، من أجل إتمام صفقة بروزوفيتش؛ هو الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، والذي تلقى عرضًا سعوديًا ضخمًا، خلال الساعات القليلة الماضية.

الإعلامي جيانلويجي لونغاري كشف عن أن النادي الأهلي السعودي، يضغط حاليًا من أجل إقناع كيسييه، بالانضمام إلى الفريق الأول، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحال نجح الأهلي في إقناع النجم الإيفواري، فإن ذلك سيوفر سيولة مالية لنادي برشلونة، بالإضافة إلى مساحة في رواتب الفريق الأول لكرة القدم؛ ما يسهل من إتمام صفقة مارسيلو بروزوفيتش.