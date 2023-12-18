أمل ريال مدريد في إنريكي .. خلافاته مع مبابي تعقد مفاوضات التجديد!

إنريكي قد يكون كلمة السر في انضمام مبابي إلى ريال مدريد....

مع اقتراب سوق الانتقالات من جديد، تزداد التقارير الصحفية حول مستقبل كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان، وانضمامه إلى ريال مدريد، ومع اقتراب نهاية عقد مبابي تزداد الشائعات عن مستقبل النجم الفرنسي.

وحاول ريال مدريد، التعاقد مع مبابي في أكثر من مرة كان آخرها في الصيف الماضي، ولكن المفاوضات انتهت بالفشل، وأكمل اللاعب مسيرته في باريس سان جيرمان، ومع اقتراب العقد بين مبابي وفريقه من النهاية، عاد الاهتمام الإسباني مرة أخرى.

وينتهي عقد مبابي، مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي وبحسب التقارير الصحفية بدأت إدارة الفريق الباريسي، محاولاتها للدخول في مفاوضات مع اللاعب مرة أخرى لإقناعه بتجديد العقد.

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ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة باريس ستدخل في مفاوضات مع مبابي لتجديد عقده، بداية من شهر يناير القادم، وتتمنى إدارة الفريق الباريسي ألا تؤثر العلاقة المتوترة بين مبابي ومدربه لويس إنريكي، على قرار اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين مبابي وإنريكي، ليست الأفضل مما يجعل الإدارة تشعر بالقلق حول قرار اللاعب، الذي من ضمن شروطه في عقده الحالي مع باريس هو أن يهتم المدرب بآرائه.