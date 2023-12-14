أمل جديد للسعودية .. جريزمان يتحدث عن مستقبله مع أتلتيكو مدريد

ما هي وجهته الجديدة؟

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أثار أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، الجدل حول وجهته المستقبلية، في ظل أنباء ربطت اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي.

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مهاجم أتلتيكو مدريد كان هدفًا لبعض الأندية السعودية على رأسها اتحاد جدة، بحسب التقارير، لكنه فضل البقاء في النادي الإسباني، الذي اشتراه نهائيًا من برشلونة، بعد عامين قضاهما به على سبيل الإعارة.

وقال جريزمان في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس" البرازيلية، إنه لن يلعب في أوروبا بعد الآن سوى بقميص أتلتيكو مدريد، مما فتح باب التوقعات حول وجهته خارج القارة العجوز.

وأضاف في حديث يكشف عن عدم ثقته من سعي ناديه للتجديد له: "لدي الرغبة في المواصلة هنا، وصلت إلى المستوى الذي يحتاج إليه الفريق، دعونا نرى ما إذا كنت سأحصل على الفرصة، لكن هناك العديد من اللاعبين الجيدين هنا، علينا انتظار موقف النادي".

وعندما سئل جريزمان عن إمكانية اللعب في الدوري البرازيلي، أجاب ضاحكًا: "لا، أتليتكو مدريد هو النادي الأخير لي في أوروبا، ومن ثم استمتع بكرة القدم في أي مكان آخر، لكن ليس في البرازيل".

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وكان إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، قد أكد في تصريحات سابقة أنه لا يجري محادثات مع جريزمان الآن من أجل التجديد، موضحًا: "لكن إذا كان عليه التجديد سوف يقوم بذلك على الفور".

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