أمل برشلونة لا يزال قائمًا.. شرط وحيد من النادي الكتالوني لتأجيل ضم نيكو ويليامز

برشلونة يضع شرطه لتأجيل التعاقد مع ويليامز...

تمر الأيام ويبقى مستقبل نيكو ويليامز، مع أتلتيك بيلباو، غامضًا في ظل اهتمام ورغبة برشلونة، في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ودخول باريس سان جيرمان، على خط المفاوضات لضم الموهبة الإسبانية.

ويقضى ويليامز، في الفترة الحالية إجازته، ومن المتوقع عودته إلى فريقه يوم 12 أغسطس الحالي، ولن يتم تحديد أي شيء حول مستقبل اللاعب، قبل عودته إلى بيلباو.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن اللاعب، يفكر في الاستمرار لمدة موسم آخر مع بيلباو، للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، خاصة وأن اللاعب يرغب في تمثيل الفريق الباسكي، في بطولة أوروبية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة، بدأت تنظر بإيجابية لفكرة تأجيل التعاقد مع ويليامز حتى الصيف القادم، ولكن هناك حالة قلق داخل الفريق الكتالوني.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة، يخشى أن يتم رفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب إلى 100 مليون يورو في الموسم المقبل، بدلًا من التعاقد معه في الصيف الحالي مقابل 58 مليون يورو.