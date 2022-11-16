أملًا في تقليصها .. برشلونة يستأنف ضد عقوبة إيقاف ليفاندوفسكي

برشلونة يقرر الاستئناف ضد عقوبة إيقاف روبرت ليفاندوفسكي.

قرر نادي برشلونة الاستئناف ضد العقوبة التي وقعها الاتحاد الإسباني لكرة القدم بحق البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق، بعد طرده خلال مباراة أوساسونا في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي الذي طرد إثر تدخل خشن بالمرفق في وجه مدافع أوساسونا تعرض لعقوبة الإيقاف 3 مباريات للسلوك العنيف والاعتراض غير اللائق على حكم المباراة.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا للرد على تلك العقوبة، مؤكدًا الاستئناف عليها، على أمل تقليصها.

وجاء في البيان: "سيقدم نادي برشلونة استئنافًا إلى لجنة الاستئناف ضد الحظر المفروض على روبرت ليفاندوفسكي من قبل لجنة المنافسة ثلاث مباريات".

واختتم: "يجب أن نتذكر أن ليفاندوفسكي تعرض للطرد بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في مباراة الدوري الأخيرة في بامبلونا".

ℹ️ El FC Barcelona presentarà recurs davant el Comitè d’Apel·lació a la sanció de tres partits a Robert Lewandowski — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 16, 2022

يذكر أن إيقاف ليفاندوفسكي لثلاث مباريات في حالة عدم قبول الاستئناف سيجعله يغيب عن مباريات إسبانيول، وأتلتيكو مدريد، وريال بيتيس في "لا ليجا".