أمران يحسمان الصفقة .. الوحدة يتمسك بماتيوس بيريرا

هل يتقدم النادي الإماراتي بعرض لشراء عقد بيريرا بشكل نهائي؟

يتمسك نادي الوحدة الإماراتي، بخدمات البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال، المعار لصفوف الفريق، وذلك بعد تألقه خلال الشهور الماضية رفقة الفريق.

الهلال أعار بيريرا إلى الوحدة في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الحالي، حيث قدم مع الفريق مستوى مميز، بخوضه 10 مباريات سجل فيها هدفًا وصنع 4 أهداف.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الوحدة يرغب في تمديد إعارة ماتيوس بيريرا لمدة موسم آخر، مع وجود رغبة لشراء عقد اللاعب، وهناك أمران يحسمان الصفقة.

الوحدة ينتظر التقرير الفني من جانب الهولندي آرنو بويتنويج مدرب الفريق، بعد الانتهاء من مواجهة الجيش الملكي المغربي، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، هذا بجانب مبلغ البيع، لتقديم عرضًا لشراء عقد بيريرا من نادي الهلال.

ولكن الأكيد أن الوحدة متمسك باستمرار بيريرا للموسم المقبل على سبيل الإعارة على أقل تقدير، وفي حالة موافقة بويتنويج على التعاقد معه بشكل نهائي، سيتم تقديم عرض مالي إلى النادي السعودي للحصول على خدماته.