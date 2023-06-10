أمرابط يوجه صدمة قوية لبايرن ميونخ بسبب برشلونة!

النجم المغربي يحدد موقفه النهائي

وجه لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط صدمة قوية لنادي بايرن ميونخ الألماني، كان سببها رغبته الواضحة في الرحيل إلى صفوف برشلونة.

أمرابط كان مرشحًا لمغادرة فيورنتينا والانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن الصفقة لم تحدث بسبب رفض النادي الإيطالي لفكرة التخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

صحيفة "بيلد" الألمانية قالت إن بايرن ميونخ استفسر عن إمكانية التعاقد مع أمرابط بسبب تعثر المفاوضات مع ديكلان رايس لاعب وسط وست هام، ولكن النجم المغربي أكد لبايرن أنه يريد اللعب في إسبانيا فقط.

وفي الوقت الحالي ينتظر برشلونة للمبيعات التي سيقوم بها خلال هذا الصيف بالإضافة للنظر في الخيارات الأخرى مثل يوشوا كيميش، قبل التحرك بشكل جدي نحو ضم أمرابط.

ومن جانبه لا يمانع اللاعب لفكرة الانتظار، وفي حالة فشل انتقاله إلى برشلونة قد ينضم إلى أتلتيكو مدريد الذي أبدى اهتمامه كذلك بالحصول على خدمات الدولي المغربي.

يذكر أن فيورنتينا حدد مبلغ يصل إلى 20 مليون يورو مقابل التخلي عن أمرابط هذا الصيف، وهي القيمة التي لن تمثل مشكلة لمعظم الأندية الراغبة في ضمه.