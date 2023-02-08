أمرابط عرض نفسه على برشلونة مجانًا!

أمرابط قدم تنازلات للعب لبرشلونة ورفض تشيلسي ومانشستر يونايتد لأجله!

رغبة المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا في الانضمام لبرشلونة كانت صادقة جدًا، حد عرضه اللعب مجانًا ليتمكن من الانتقال إليه.

ودخل برشلونة في مفاوضات مع فيورنتينا لضم نجمه المغربي يناير الماضي على سبيل الإعارة، نظرًا للظروف المالية التي يمر بها النادي والقيود المفروضة عليه.

الصحافي المغربي أشرف بن عياد كشف تفاصيل أكثر عن رغبة مواطنه في اللعب لبرشلونة ولو مجانًا، بل منح ما كان سيتقاضاه لناديه لتركه يرحل.

برشلونة لم يكن الراغب الوحيد في التعاقد مع لاعب خط الوسط الذي تألق مع بلاده في كأس العالم الأخيرة بقطر نهاية 2022؛ تشيلسي ومانشستر يونايتد رغبا في ضم سفيان لكنه رفض لينتقل لبرشلونة، لكن فيورنتينا رفض إتمام الصفقة.

وما زال برشلونة يرغب في ضم أمرابط في الصيف المقبل وهي الرغبة التي تتلاقى مع أمنية اللاعب.