أمان رغم البداية المحبطة .. راموس ينفرد برقم فريد في تاريخ باريس

سيرخيو راموس الوحيد في تاريخ باريس سان جيرمان الذي حقق ذلك الرقم.

واصل النجم الإسباني سيرخيو راموس تألقه رفقة فريق باريس سان جيرمان بعد الفوز الذي حققه فريقه على نظيره تروا في الدوري الفرنسي.

جاء هذا بعد أن وصل اللاعب السابق لريال مدريد إلى المباراة رقم 30 له رفقة النادي الفرنسي، ولم يتعرض ولو لهزيمة واحدة في كافة البطولات.

وأصبح راموس هو أول لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان يخرج دون أي هزيمة في أول 30 مباراة له ليتفوق على رقم البرازيلي روبرتو أوليفيرا الشهير براي والذي خاض أول 29 مباراة دون هزيمة.

يأتي هذا على الرغم من البداية المحبطة لراموس في الدوري الفرنسي رفقة باريس، حيث لم يشارك اللاعب في الموسم الماضي كثيرًا، بسبب الإصابات وعدم الجاهزية.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد فاز بلقاء تروا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وكان راموس قد صنع الهدف الثاني لليونيل ميسي.