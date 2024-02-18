أمام عيون نيمار .. الهلال يفتتح مشواره الرسمي على "المملكة أرينا" بسحق الرائد

الهلال افتتح اللعب رسميًا على ملعبه الجديد

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افتتح الهلال مشواره الرسمي على ملعبه الجديد، المملكة أرينا، بسحق الرائد 3-1 في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، وذلك أمام عيون نجمه الغائب للإصابة، نيمار، والذي تواجد في المدرجات.

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الملعب الأحدث في العاصمة السعودية، الرياض، بني خلال 3 أشهر ويتسع لـ26 ألف مشجع، وقد وافق الاتحادين السعودي والآسيوي مؤخرًا على نقل مباريات الهلال إليه، وكانت مواجهة الرائد هي الأولى الرسمية عليه بعد مباريات كأس موسم الرياض الودية.

الهلال استطاع إنهاء اللقاء من الشوط الأول بعدما خرج منه متفوقًا بهدفين نظيفين سجلهما مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الأول من متابعة ناجحة لجهد سالم الدوسري الممتاز والثاني من ركلة جزاء حصل عليها الوافد الجديد رينان لودي.

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خاليدو كوليبالي أضاف الهدف الثالث بمتابعة رأسية لتمريرة عرضية في بداية الشوط الثاني، وذلك بعدما أنقذ ياسين بونو مرمى الزعيم من فرصة جيدة للضيوف.

ورغم المحاولات الهجومية العديدة والفرص الجيدة للهلال إلا أن غياب الدقة عن اللمسات الأخيرة حال دون إضافة المزيد من الأهداف، ليُعاقب على ذلك بهدف تقليص الفارق وسجله أمير سعيود للرائد في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

الفوز عزز صدارة الهلال لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة ليُعيد الفارق مع مطارده النصر إلى 7 نقاط.

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