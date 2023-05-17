أليماني يتعاقد مع خليفة سيرجيو بوسكيتس، ولكن ليس لبرشلونة!

جورج مينديش عرضه على إدارة برشلونة

يدرس نادي برشلونة الإسباني الخيارات المتاحة أمامه، من أجل التعاقد مع لاعب بديل للنجم المخضرم سيرجيو بوسكيتس المقرر رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

مانويل أوجارتي لاعب وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي كان من ضمن هذه العناصر التي قد يحاول النادي الكتالوني التعاقد معها بالميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن اللاعب تم عرضه على برشلونة، ولكن إدارة النادي رفضت التعاقد معه بسبب ارتفاع سعره الذي لا يناسب قدرات النادي الكتالوني في الوقت الحالي.

ويأتي موقف برشلونة رغم التوقعات المنتظرة من أوجارتي ليصبح أحد أهم لاعبي خط الوسط في العالم في السنوات القادمة، حيث حاول جورج مينديش وكيل أعماله إقناع برشلونة بأنه البديل الأنسب لبوسكيتس.

وفي سياق متصل يبدو أن ماتيو أليماني مدير شؤون الكرة الحالي في برشلونة نجح في التعاقد مع أوجارتي، ولكن لناديه الجديد أستون فيلا الذي سيتجه إليه بعد مغادرة كامب نو في الصيف.

وقالت سبورت إن أستون فيلا أبدى استعداده التام لدفع 60 مليون يورو لضم أوجارتي وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع لشبونة.