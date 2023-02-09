رحيل الثنائي بيكيه وجريزمان لتوفير 90 مليون!

كشف مدير الكرة بنادي برشلونة، ماتيو أليماني، عن أسباب رحيل الثنائي بيكيه وجريزمان من كامب نو.

برشلونة يعاني من مشكلة ارتفاع الرواتب، ويواجه صراعات مع رابطة الدوري الإسباني، بسبب اللعب المالي النظيف، مما دفع النادي للتخلي عن خدمات جريزمان الذي عاد لأتليتكو مدريد، وأيضًا جيرارد بيكيه الذي اعتزل لعب الكرة.

وقال أليماني في مؤتمر صحفي بحضور جوان لابورتا:" رحيل أنطوان جريزمان وجيرارد بيكيه، يمثل 90 مليونًا أقل من تكلفة الفريق، لكننا نحتاج لفريق تنافسي، من أجل الفوز بالألقاب".

وأضاف:" منذ وصولي لبرشلونة والرواتب مرتفعة، وتصل إلى 665 مليون يورو، وإذا وصلنا إلى 400-480 مليونًا في الأجور، فسيكون ذلك 60٪ من دخل النادي، وهو رقم مناسب إلى حد ما".

وقال لابورتا بجانبه:" التخفيض الصيف الماضي كان 170 مليونًا، ومنذ دخولنا، اشترينا بقيمة 215 وبيعنا مقابل 141، الليجا تضع حدود للرواتب بناءًا على حساباتهم، لكننا أتينا للنادي وهو بتلك الرواتب المرتفعة".

وأردف:" تمكنا من تسجيل اللاعبين بجهد هائل، وساعدتنا الروافع في ذلك، لكن الليجا غيرت القاعدة، ويجب أن يكون الإشراف على تلك الأعمال من هيئة برئاسة جافيير تيباس".