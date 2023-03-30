"أليكس فيرجسون كان لديه جواسيس في مانشستر!"

أعظم مدرب في تاريخ الشياطين الحمر كان له بعض الحيل!

ربما عشاق مانشستر يونايتد القدامى فقط من سيتذكرون هذا الاسم، دانيل نارديلو، الويلزي الذي حمل قميص يونايتد دون أن يشارك مطلقًا به في الدوري الإنجليزي.

اللاعب الذي أعير للعديد من الفرق بين عامي 2001 و2005، ذكر مؤخرًا طرفًا من المشاكل التي مر بها مع أسطورة تدريب الشياطين الحمر أليكس فيرجسون.

نارديلو ذكر موقفًا في تصريحات نقلها موقع "Sportbible" جمعه بفيرجسون، قائلًا: "كنت في إحدى المباريات مع الفريق الرديف، كانوا ينقصون لاعبين فهبطت للعب معهم، كان عمري 17 عامًا تقريبًا، سجلت هدفًا في ثلث ساعة وأبليت بلاء حسنًا".

وأكمل: "بعد المباراة حضّني زملائي على الاحتفال بصخب، شربت كميات كبيرة من الكحول وقمت بعمل نخب مخصص باسم ويس براون (لاعب يونايتد السابق)".

وكشف نارديلو رد فعل فيرجسون على ذلك قائلًا: "كان اليوم التالي خاليًا من التمارين، ولكن حينما عدت مباشرة إلى التدريبات قال لي إنه سيستبعدني من الفريق إن كررت مثل هذه السلوكيات، لقد كان له جواسيس بوضوح في مدينة مانشستر، سواء من داخل الفريق أو الفريق الرديف، أو حتى في المدينة".