بطلة كما العادة!

ومن غيرها؟.. أليكسيا بوتياس نجمة إسبانيا ونادي برشلونة حافظت على جائزة أفضل لاعبة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الثانية على التوالى.

حفل توزيع جوائز "ذا بيست" يقدم للمرة السابعة منذ إطلاقه في 2016، ويقام الحفل في العاصمة الإسبانية باريس.

بوتياس حصلت على جائزة "ذا بيست" من جديد لتضيفها بجوار الكرة الذهبية التى حصلت عليها أيضًا عن موسم 2022، للتوج بأعلى جائزتين فرديتن من حيث القيمة لنفس السنة مرتين على التوالى في إنجاز لم يسبق وأن حققته أي لاعبة من قبل.

اللاعبة الإسبانية الدولية تفوقت على كلًا من بيث ميد نجمة آرسنال ومنتخب إنجلترا والمتوجة ببطولة يورو 2022 للسيدات، وأليكس مورجان نجمة منتخب الولايات الأمريكية المتحدة ونادي أورلاندو برايد.

النجمة البالغة من العمر 28 عامًا خلال هذا الموسم خاضت 39 مباراة وسجلت 31 هدفًا، وصنعت 21 آخرين، وتوجت بوتياس ببطولة الدوري الإسباني وكأس ملكة إسبانيا ووصيفة دوري أبطال أوروبا.