هل يشارك لاعب الأهلي أمام الريان القطري؟

لا يزال موقف البرازيلي أليكساندر جوميز، محور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غامضًا حول إمكانية المشاركة في مواجهة الريان القطري، في دوري النخبة الآسيوية.

الأهلي يحل ضيفًا على الريان، على ملعب أحمد بن علي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يطمح الراقي لمواصلة انتصاراته، بعد فوزه في أولى جولتين أمام بيرسبوليس الإيراني (1-0)، والوصل الإماراتي (2-0).

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن أليكساندر شارك في التدريبات الجماعية الأحد، إلا أن موقفه لا يزال غامضًا حول إمكانية اللحاق بمباراة الريان، في انتظار قرار الجهاز الفني، بالتنسيق مع نظيره الطبي.

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وتقرر غياب أليكساندر عن المباراة الماضية للأهلي أمام الخليج، والتي شهدت انتصار الراقي بنتيجة (3-0)، لحساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي؛ بعد تعرضه للإصابة بالتهاب وخشونة في وتر الورك.

ويحتل الأهلي وصافة مجموعة الغرب، في النخبة الآسيوية، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الريان بلا نقاط، في المركز الثاني عشر والأخير، علمًا بأن أصحاب المراكز الثمانية الأولى، سيتأهلون مباشرة إلى دور الـ16 من البطولة.

وكان أليكساندر قد غاب عن مباريات الأهلي خلال الفترة الماضية بعد معاناته من آلام الحوض، فيما وصف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للراقي، اللاعب بأن إصابته (معقدة)، فيما شارك البرازيلي في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.