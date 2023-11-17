"أليشا ليمان يمكنها إثارة الجماهير بجمالها مثلما فعل رونالدو وبيكهام"

جدل بسبب ماكياج النجمة السويسرية

قامت اللاعبة السويدية السابقة فيكي بلوم، بالدفاع المستميت عن أليشا ليمان نجمة أستون فيلا، مستشهدة بالثنائي ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو.

اللاعب السويسرية تعرضت لهجوم عنيف على مدار الفترة الماضية خاصة بعد كأس العالم للسيدات، بسبب وضعها الكثير من الماكياج والمستحضرات التجميلية خلال المشاركة في المباريات.

وفي هذا السياق قالت فيكي بلوم عبر شبكة "C More ":"نعم هي تهتم بأنوثتها وإثارتها الجنسية، العديد من اللاعبين الرجال فعلوا ذلك أيضًا مثل ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو، أعتقد أن الماكياج والعناية الشخصية يُنظر إليهما بشكل مختلف بين الرجال والنساء".

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وأضافت:"يعتقد الكثير من الناس أن هذا غرور ولكنه أيضًا شعور بالثقة والقوة، من الجيد أننا مختلفون ونريد الظهور بالطريقة التي نريدها، ربما يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه قليلًا عن كرة القدم ولكن نفس الأمر حدث مع بيكهام".

يذكر أن أليشا ليمان تعتبر من أشهر لاعبات كرة القدم النسائية على مستوى العالم، حيث تبلغ من العمر 24 سنة وتتمتع بمتابعة هائلة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعدد يصل إلى 20 مليون شخص.