أليشا ليمان تطالب بالمساواة: ليس من العدل أن يحصل دوجلاس لويز على أضعاف راتبي!

أكدت أنها تعيش حياة عادية مثل أي شخص آخر

تؤمن أليشا ليمان لاعبة نادي يوفنتوس الجديدة، بأن اللاعبات السيدات يتعرضن للظلم في كرة القدم بسبب الرواتب المنخفضة مقارنة بالرجال.

السويسرية البالغة من العمر 25 سنة أصبحت مؤخرًا من أشهر اللاعبات على مستوى السيدات، وتعد من الوجوه المعروفة لعشاق الدوري الإنجليزي على وجه التحديد، بسبب علاقتها بدوجلاس لويز لاعب أستون فيلا السابق، الذي لعب معها بنفس النادي، قبل الانتقال معًا إلى يوفنتوس هذا الصيف.

وقالت أليشا في تصريحات لصحيفة " لا ريبوبليكا" الإيطالية:"كم من الوقت نحتاج للحصول على أجر متساوٍ؟ الجميع يرغب في ذلك، أخبرت دوجلاس أن هذا ليس عادلًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت:"نحن نقوم بنفس الوظيفة ولكنه يكسب أكثر مني بمائة ألف مرة، إنه أمر يؤثر علي لأنني امرأة، ومن الواضح أن هذا هو الطريق الذي يجب أن نتبعه، التغيير سيحتاج وقتًا طويلًا".

وواصلت حديثها:"أنا لاعبة كرة قدم ولست مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي أو نجمة، أنا شخص عادي، أعيش حياة طبيعية، أعود إلى المنزل ثم أطبخ، وأقوم بنفس الأشياء التي يفعلها أي شخص آخر".

جدير بالذكر أن ليمان التي تمتلك 17 مليون متابعًا على موقع إنستجرام و11 مليونًا على منصة تيك توك، تأقلمت على الحياة سريعًا في تورينو مع يوفنتوس، وتطمح في تقديم مستويات جيدة قبل استضافة بلادها ليورو السيدات في 2025.