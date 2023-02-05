أليسون يفقد الأمل؟ ليفربول لن يتأهل إلى دوري الأبطال إلا إذا..!

حارس ليفربول يكشف كيفية لحاق فريقه بمقاعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

اعترف البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي أن فريقه يمكن أن ينسى فكرة التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا إذا لم يتمكن من تحسين مستواه.

ليفربول خسر أمام وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة يوم السبت، ليواصل سلسلة نتائجه المتذبذبة منذ بداية الموسم، ويبتعد بفارق 11 نقطة عن المربع الذهبي.

فيما رفض الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الدفاع عن لاعبيه بعد الهزيمة الثالثة على التوالي خارج أرضه، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في الدوري الإنجليزي منذ 2012.

أليسون علق في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول على شبكة الإنترنت عن وضعية الفريق عندما سُئل عما إذا كان الفريق يمكنه التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وقال البرازيلي: "يجب أن نفكر في المباريات المقبلة، هذا ما نملكه في أيدينا، لسنا في وضع يسمح لنا بالتفكير كثيرًا فيما يمكننا القيام به في نهاية الموسم".

وأضاف: "علينا التفكير فيما يمكننا القيام به بشكل أفضل الآن، والفوز بالمباراة التالية التي نلعبها، هذا كل شيء، لسنا في موقف نثق فيه لكننا حاولنا، قدمنا شوطًا ثانيًا جيدًا ثم قبلنا هدفًا آخر، أرى أن الأمر محبط تمامًا".

واختتم أليسون تصريحاته قائلًا: "علينا استغلال الفرص الفرص التي لدينا والتوقف عن استقبال الأهداف السخيفة".