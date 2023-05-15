أليسون بيكر لا يتوقع تكرار معجزته مع ليفربول في الموسم الحالي!

أليسون بيكر يتحدث عن هدفه المنقذ في شباك وست بروميتش ورقمه القياسي الجديد

تحدث أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول عن هدفه المنقذ في مرمى وست بروميتش ألبيون، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل عامين.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين أمام ليستر سيتي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل عامين من الآن نجح حارس ليفربول في تسجيل هدفه الأول مع الريدز ضد وست بروميتش ألبيون، في مباراة مصيرية وأنقذ فريقه وجعلهم يتأهلون لبطولة دوري أبطال أوروبا بفضل هدفه.

وقال بيكر في تصريحات صحفية: "يظهر لي هدفي دائمًا عندما أبحث على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد شاهدته مرة أخرى هذا الأسبوع وجعلني أشعر أنني بحالة جيدة وكيف أنني سجلت هدفًا ".

وتابع: "الهدف مميز لكن الشباك النظيفة أفضل، وأريد بالتأكيد اتخاذ الخطوة التالية بعد الرقم 100 مباراة بشباك نظيفة وهو الكثير بالنسبة لي ولكن بالمقارنة مع حراس المرمى العظماء في تاريخ ليفربول فهذا ليس حتى 50٪ مما حققوه، لقد حصلوا على أكثر من 200 مباراة بشباك نظيفة ولا أعرف ما إذا كان بإمكاني لعب العديد من المباريات مثلهم".

وشدد: "راي كليمنس، خاض أكثر من 600 مباراة مع ليفربول بإجمالي 665، ولا أعرف ما إذا كان بإمكاني الوصول لهذا الرقم، لكنني أتطلع بالفعل لتحقيق ذلك، أنا معجب كثيرًا بما فعله حراس المرمى العظماء لكنني أكتب قصتي الخاصة هنا في ليفربول وأنا أركز على ذلك".

ويمتلك فريق الريدز مباراتين خارج أرضهما من أصل ثلاث مباريات متبقية وسيتطلعون إلى مواصلة الضغط لمحاولة حسم المركز الرابع والمربع الذهبي ببطولة الدوري.