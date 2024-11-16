أليخاندرو بالدي.. ورقة فليك السحرية لتعويض يامال وليفاندوفسكي!

خيار ثوري لكنه يمنح برشلونة أسلحة هجومية في وقت صعب

يواجه المدرب الألماني هانز فليك مشكلة على الصعيد التكتيكي ستتفجر على الأرجح في مباراة سيلتا فيجو التي تقام يوم الأحد 24 نوفمبر 2024 وهي أولى مباريات البلوجرانا بعد العودة من التوقف الدولي.

فليك منزوع الأسلحة هجوميًا بشكل واضح، في ظل إصابة لامين يامال الذي سيكون على أفضل حال متاحًا على دكة البدلاء بسبب إصابة في الكاحل، بينما سيغيب روبرت ليفاندوفسكي على الأرجح بسبب آلام في الظهر.

ورغم عودة فيران توريس بعد 5 أسابيع من الإصابة، إلا أن الزج به سيكون تدريجيًا بالنسبة لأفكار فليك، والخطة البديلة دائمًا التي تتمثل في أنسو فاتي تعرض للإصابة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا الوضع لا يملك فليك إلا رافينيا وباو فيكتور في خانة الهجوم ليعول عليهما في مباراة سيلتا، لكن هناك ورقة يمكن التعويل عليها بشكل مغاير، في مكان مختلف تمامًا.

تلك الورقة تتمثل في أليخاندرو بالدي، الظهير الذي يفكر فليك في إشراكه كجناح خلال المباراة الصعبة على ملعب بالايدوس، وهو المركز الذي لعب فيه بالدي من قبل داخل مراحل برشلونة السنية الأدنى.

صحيفة "سبورت" تشير إلى أن فليك يدرس الأمر، كي يعطي لنفسه خيارات هجومية مختلفة ولا يقف عند حدود المشاكل التي تعرض لها، ولكن هناك مشكلة تتمثل في الدفع بجيرارد مارتين صاحب المستوى المثير للقلق في خانة الظهير الأيسر أمام فريق يملك أسلحة هجومية قوية.