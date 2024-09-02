أليخاندرو بالدي: مشاهدة برشلونة ممتعة أكثر من مدريد وهذا هو رأيي في مبابي!

تصريح مثير للجدل من نجم النادي الكتالوني.

أكد أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة على سعادته الكبيرة بما يقدمه النادي الكتالوني في الموسم الجديد بعد البداية المثالية في الدوري الإسباني.

وقال بالدي في تصريحات نقلتها "سبورت": هذا صحيح، لقد بدأنا بشكل جيد للغاية، لكننا لا نزال في سبتمبر والموسم لا يزال طويلًا، علينا الهدوء ولكن من الطبيعي أن نكون متحمسين".

وأضاف: "أعتقد أنه لدينا مشروعًا مميزًا، بكل تلك الجودة في اللاعبين الشباب، لكن يجب أن نأخذ الأمر مباراة بمباراة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن كيليان مبابي قال: "هو لاعب جيد للغاية لديه موهبة كبيرة، لولا ذلك لما كان هنا، لكننا نركز على أنفسنا فقط، وفي كرة القدم أي شيء من الممكن أن يحدث".

وأنهى كلماته: "أحاول دومًا مشاهدة أكبر قدر ممكن من المباريات، وأظن في الوقت الحالي مشاهدة برشلونة ممتعة أكثر من ريال مدريد".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات كان آخرها ضد بلد الوليد بسبعة أهداف نظيفة.