أليجري يهاجم يوفنتوس: لعبنا برؤوس خنازير أمام نابولي!

أليجري غاضب بعد الخسارة من نابولي...

حدد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، أسباب خسارة فريقه من نابولي، في قمة الدوري الإيطالي، وانتقد أسلوب لعب فريقه.

وكان يوفنتوس، قد خسر من نابولي مساء أمس الأحد بهدفين مقابل هدف، في قمة مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، والتي جمعت بينهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات لشبكة "DAZN" عقبت اللقاء: "ظهر ألكاراز بشكل جيد، في غياب ماكيني ورابيو، كما أن نابولي حصل على العديد من الفرص، على عكسنا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

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وتابع: "نحن أيضًا لعبنا بعقلية الخنازير، كنا نحاول اختراق دفاعات نابولي من المنتصف بدلًا من توسيع الملعب، كان يجب أن نكون يقظين أكثر في مواقف معينة".

وأضاف: "كنا نلعب بتشكيلة من أصغر اللاعبين في تاريخ يوفنتوس على الاطلاق وهذا يعني أننا نعمل بشكل جيد، هدفنا هو مساعدة اللاعبين على التطور حتى يكونوا جاهزين للموسم القادم".

جدير بالذكر أن يوفنتوس، يأتي في المركز الثاني من ترتيب السيري آ برصيد 57 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن إنتر المتصدر.