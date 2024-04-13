"ألونسو اتخذ القرار الصحيح، وهو الأقرب لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد"

الجميع يترقب ما سيحدث بمستقبل الثنائي

أشاد ستيف ماكمانامان لاعب وسط ريال مدريد السابق، بقرار تشابي ألونسو بالبقاء مع باير ليفركوزن هذا الصيف وعدم الرحيل.

ألونسو يعيش فترة مبهرة للغاية مع ليفركوزن، حيث اقترب من حسم الدوري الألماني، كما يمكنه تحقيق الثلاثية بمنافسته بقوة على لقبي كأس ألمانيا والدوري الأوروبي.

وهو الأمر الذي جعله يرتبط بالانتقال للعديد من الأندية الأخرى مثل ليفربول وبايرن ميونخ وريال مدريد، ولكنه قرر البقاء مع ليفركوزن في النهاية.

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وقال ماكمانامان عن قرار ألونسو لصحيفة "as" الإسبانية:"لو رحل كارلو أنشيلوتي العام القادم، ستكون الفرصة سانحة أمام ألونسو لاكتساب المزيد من الخبرة، هذه الخطوة لن تفاجئني على الإطلاق، وظيفة ريال مدريد ستلوح دائمًا في الأفق".

وأضاف:"ألونسو لديه منزل في مدريد وله تاريخ مع النادي، ومع ذلك، في غضون سنوات قليلة نحن لا نعرف ما سيحدث في بايرن ميونخ أو أندية أخرى، ولكن في مدريد سيكون لديه مكان دائمًا".

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وتابع:"هل سيبحث باريس سان جيرمان عن مدرب جديد؟ هل يبقى بيب جوارديولا في مانشستر سيتي خلال عامين؟ أنت لا تعرف أبدًا، لذلك ألونسو اتخذ القرار الصحيح بالبقاء مع ليفركوزن".

جدير بالذكر أن عقد ألونسو ممتد مع ليفركوزن حتى عام 2026، ونفس الأمر بالنسبة لأنشيلوتي مع ريال مدريد، وسيكون من المثير رؤية ما سيسفر عنه مستقبل الثنائي بعد نهاية الموسم القادم.